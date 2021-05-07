07.05.2021 (10:31)

Атомный подводный ракетный крейсер «Казань» (проекта «Ясень-М») приказом Главкома ВМФ принят в состав Военно-Морского Флота в Северодвинске

Сегодня, в Северодвинске, на предприятии «СЕВМАШ» под руководством Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ атомного подводного крейсера (АПК) 4-го поколения «Казань» проекта «Ясень-М». На флагштоке подводной лодки поднят Андреевский Военно-Морского Флаг, который Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов вручил командиру АПК «Казань»капитану 1 ранга Александру Бекетову в торжественной обстановке. С этого момента атомный подводный ракетный крейсер «Казань» официально вошел в состав Военно-Морского Флота.

В торжественной церемонии, также, приняли участие первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин, командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, глава Северодвинска Игорь Скубенко, вице-президент по военному кораблестроению АО «ОСК» Владимир Королев, генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко и генеральный директор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Владимир Дорофеев.

Выступая перед участниками церемонии, Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов сказал: «Сегодня мы поднимаем Военно-морской флаг на новейшем атомном подводном крейсере «Казань», который является головным в серии кораблей нового поколения. Проект АПК «Казань» разработан проектно-конструкторским бюро «Малахит» и обладает эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана. Выражаю уверенность в том, что экипаж атомной подводной лодки «Казань» будет с достоинством и высоким качеством укреплять обороноспособность России.

Крейсер построен корабелами Северного машиностроительного предприятия, создавшими первую в нашей стране атомную подводную лодку «Ленинский комсомол», крупнейшие в мире атомные подводные лодки «Акула» и более 200 боевых надводных кораблей и подводных лодок»

«Благодарю всех, кто внес свой труд, умение, талант и душу в создание этого корабля, желаю Вам крепкого здоровья, дальнейших успехов», - сказал Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов на церемонии.

Ранее, 5 мая, в преддверии церемонии приема в состав АПК «Казань», Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России Адмирал Николай Евменов утвердил приемный акт, свидетельствующий об успешном завершении испытаний атомной подводной лодки «Казань». Приказ Главкома ВМФ Адмирала Николая Евменова о зачислении подводной лодки в состав Военно-Морского Флота зачитан на церемонии сегодня, 7 мая.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице