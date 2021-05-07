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07.05.2021 (10:20)

В Хабаровске военнослужащие ВВО возложили гвоздики к памятнику Авиаторам Дальнего Востока, в рамках мероприятий празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В Хабаровске военнослужащие объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа возложили гвоздики к памятнику Авиаторам Дальнего Востока, в рамках мероприятий празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Началось мероприятие с выноса Государственного флага РФ под гимн Российской Федерации.

Со вступительным словом перед собравшимися выступили военнослужащие и их дети- учащиеся средних школ города, которые от лица жителей краевой столицы поздравили ветеранов и тружеников тыла с наступающим Днём Победы.

Затем ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, представители администрации, военнослужащие, учащиеся и педагоги, юнармейцы почтили минутой молчания всех павших в боях за свободу и независимость нашей страны, в память о которых традиционно были зажжены Свечи Памяти. Затем участники мероприятия возложили букеты красных гвоздик к памятнику Авиаторам Дальнего Востока.

Музыкальные и танцевальные коллективы исполнили для ветеранов песни военных лет.

Кроме того, учащиеся школ пришли на мероприятие с портретами своих родных и близких, воевавших в годы Великой Отечественной войны.

После  чествования участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, военнослужащие ВВО пригласили тружениц тыла, работавших в то время на заводах,  исполнить старинный танец.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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