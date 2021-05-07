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07.05.2021 (10:10)

Юнармейцы из Приднестровья облагородили памятники героев Советского Союза

Юнармейцы совместно с военнослужащими Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) благоустроили памятники героев Советского Союза принимавших участие в Великой Отечественной войне.

В честь 76-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне юнармейцы и военнослужащие ОГРВ ПРРМ принял участие в облагораживании более 10 мест захоронения героев Советского Союза, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

В рамках мероприятий, посвященных 76-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне военнослужащие ОГРВ ПРРМ реставрируют ряд объектов на территории военного городка, а для юнармейцев проведены ряд военно-патриотических мероприятий.

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Метки:
Западный военный округ
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