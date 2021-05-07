07.05.2021 (10:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье примут участие в веломарше

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) примут участие в первом этапе веломарша «Знамя Победы».

Веломарш посвященный 76-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне пройдёт в формате велоэстафеты с передачей копии «Знамени Победы».

Мероприятие охватит все города Приднестровья, а дистанция веломарша в общей сложности составит около 240 километров.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ принимают активное участие в мероприятиях, посвященные 76-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне.

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