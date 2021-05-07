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07.05.2021 (09:40)

По улицам Ставрополя 9 мая проедут военные автомобили под музыку военных лет

Военнослужащие соединения связи 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на грузовых автомобилях совершат марш по улицам Ставрополя под песни военных лет.

По главным улицам города проедут грузовые автомобили КамАЗ, в которых будут находиться военнослужащие в форме времен Великой Отечественной войны с пулеметами и винтовками в руках и Знаменем Победы.

Колонна техники будет двигаться под музыкальное сопровождение песен «Жди меня», «В лесу прифронтовом», «Вечер на рейде», «День Победы, «Вот солдаты идут» и другие.

Также в честь Дня Победы военнослужащие ЮВО проведут праздничный салют в 22:00.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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