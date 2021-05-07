07.05.2021 (09:30)

В Ростове-на-Дону состоится генеральная репетиция военного парада

На Театральной площади в Ростове-на-Дону 7 мая в 10:00 состоится генеральная репетиция военного парада, посвященного 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В репетиции парада Победы примут участие парадные расчеты пеших колонн воинских частей Ростовского-на-Дону гарнизона, в том числе личный состав мотострелкового, танкового и артиллерийского полков 150-й мотострелковой дивизии, соединений специального назначения, связи, радиоэлектронной борьбы. Также в парадном строю пройдут военнослужащие управления штабов Южного военного округа (ЮВО) и 4-й армии ВВС и ПВО, моряки Крымской военно-морской базы Черноморского флота. Военное ведомство будет представлено парадными расчетами военных учебно-научных центров.

Кроме того, по площади пройдут торжественным маршем парадный расчет Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, сводные батальоны от Южного округа войск национальной гвардии РФ, Ростовского юридического института МВД России, парадные расчеты Донского спасательного центра МЧС России, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», Шахтинского казачьего кадетского корпуса им. Я. П. Бакланова и второго Донского императора Николая II кадетского корпуса Донского государственного технического университета.

Возглавит пеший строй рота барабанщиков от Белокалитвинского Матвея Платова кадетского корпуса. Музыкальное сопровождение обеспечит сводный военный оркестр Ростовского гарнизона.

Всего в парадном строю пройдут более 3 тыс. человек, в том числе 2220 военнослужащих ЮВО.

В составе механизированной колонны по Театральной площади проследуют около 70 единиц военной техники. Во главе – легендарные участники сражений Великой Отечественной войны танк Т-34 и реактивная установка БМ-13 «Катюша».

Впервые в состав механизированной колонны включены специальные бронеавтомобили военной полиции КамАЗ «Патруль», новейшие машины технической разведки МТР-К

«Тайфун-К» и санитарные автомобили КамАЗ-53949 «АС-Линза».

Экипажи 45 современных самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО выполнят демонстрационный пролет авиации, в небе над Театральной площадью Ростова-на-Дону.

В парадный строй включены самолеты военно-транспортной авиации ВКС России – Ту-134, Ан-26, Ан-12 и Л-410, оперативно-тактической авиации ЮВО – Су-24М, Су-27, Су-34, Су-30СМ, штурмовики Су-25, вертолеты армейской авиации ЮВО – Ми-26, Ми-8, Ми-35, Ми-28 и Ка-52.

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