07.05.2021 (09:05)

Генеральная репетиция Парада Победы состоялась в Уссурийске



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Генеральная репетиция Парада Победы состоялась в Уссурийске

Генеральная репетиция Парада Победы состоялась с военнослужащими Уссурийского гарнизона Восточного военного округа (ВВО). Мероприятие прошло на центральной площади города в преддверии празднования 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Перед началом репетиции командующий объединением генерал – майор Алексей Подивилов вручил медали «За участие в военном параде в День Победы» военнослужащим, юнармейцам и воспитанникам Уссурийского Суворовского военного училища.

Кроме военнослужащих Приморской общевойсковой армии, по центральной площади города прошли представители штурмового авиационного полка «Нормандия-Неман». Также по центральной площади торжественным маршем прошли воспитанники Уссурийского Суворовского училища, воины отдельного соединения ВДВ, бригады МТО, парадные расчеты военнослужащих женщин, юнармейцев и представителей местного казачества.

Впервые в составе механизированной колонны по ул. Некрасова проедут образцы военной техники, поступившие на вооружение в конце прошлого года, это многоцелевые бронетранспортеры БТР – 82А, а также танки Т – 80. На площади будут представлены пусковые установки «Искандер-М», «Бук-М1», системы «Солнцепек», «Торнадо» и другая техника, стоящая на вооружении Приморского общевойскового объединения. Всего в Параде Победы будет задействовано порядка 100 единиц военной и специальной техники.

9 мая в Уссурийске пройдет военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в нем примут участие около 2000 военнослужащих Восточного военного округа.

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