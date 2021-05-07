07.05.2021 (09:02)

На Сахалине состоялась генеральная репетиция парада Победы

На главной площади города Южно-Сахалинска прошла генеральная репетиция военного парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В тренировке приняло участие около 1000 человек. Пешая колонна состояла из 17 парадных расчётов офицеров, сержантов, солдат соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа, а также юнармейцев, воспитанников кадетского корпуса и представителей других силовых ведомств Сахалинской области.

Механизированную колонну возглавила легендарная советская боевая машина реактивной артиллерии «Катюша». Также по площади Победы прошли реактивные системы залпового огня «Ураган», «Град», «Смерч», впервые были представлены зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф».

Всего в генеральной репетиции военного парада было задействовано 38 единиц боевой и специальной техники стоящей на вооружении соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО.

Весь личный состав, участвующий в параде Победы был вакцинирован отечественным препаратом Гам-Ковид-Вак (СПУТНИК-V).

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