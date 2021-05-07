Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.05.2021 (09:02)

На Сахалине состоялась генеральная репетиция парада Победы

На главной площади города Южно-Сахалинска прошла генеральная репетиция военного парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В тренировке приняло участие около 1000 человек. Пешая колонна состояла из 17 парадных расчётов офицеров, сержантов, солдат соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа, а также юнармейцев, воспитанников кадетского корпуса и представителей других силовых ведомств Сахалинской области.

Механизированную колонну возглавила легендарная советская боевая машина реактивной артиллерии «Катюша». Также по площади Победы  прошли реактивные системы залпового огня «Ураган», «Град», «Смерч», впервые были представлены зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф».

Всего в генеральной репетиции военного парада было задействовано 38 единиц боевой и специальной техники стоящей на вооружении соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО.

Весь личный состав, участвующий в параде Победы был вакцинирован отечественным препаратом Гам-Ковид-Вак (СПУТНИК-V).

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В генеральной репетиции Парада Победы в Бурятии впервые приняли участие военнослужащие Вооруженных сил Монголии
В Белогорском гарнизоне Амурского общевойскового объединения ВВО прошла генеральная репетиция Парада Победы
Новый арт – объект «Приморскую катюшу» открыли военнослужащие ВВО в Уссурийске
На центральной площади столицы Забайкалья состоялась генеральная тренировка парадных расчетов ВВО и экипажей боевых машин

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false