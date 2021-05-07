07.05.2021 (08:58)

В генеральной репетиции Парада Победы в Бурятии впервые приняли участие военнослужащие Вооруженных сил Монголии



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В генеральной репетиции Парада Победы в Бурятии впервые приняли участие военнослужащие Вооруженных сил Монголии

В Республике Бурятия на центральной площади города Улан-Удэ состоялась генеральная репетиция военного парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Впервые в тренировке военного парада приняли участие военнослужащие Вооружённых сил Монголии.

Торжественный марш по главной площади столицы Бурятии от Восточного военного округа отработали более тысячи военнослужащих, в частности, парадные расчеты от штаба общевойскового объединения округа, соединения связи, отдельного танкового соединения, артиллерийского и ракетного соединений, зенитной ракетной воинской части, подразделений РХБ защиты и материально-технического обеспечения округа.

Впервые в составе механизированной колонны по площади прошли восстановленный военными мастерами к 76-летию Победы тяжелый советский танк ИС-2 «Иосиф Сталин» и гвардейский реактивный миномет БМ-13 «Катюша», возглавлял механизированную колонну техники легендарный танк Т-34.

Также в репетиции были задействованы экипажи новейших бронеавтомобилей «Тайфун», двухзвенных вездеходов «Алеут», бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Рысь», боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2, армейские мотовездеходы АМ-1, боевые машины с противотанковым комплексом «Конкурс», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

После окончания тренировки все парадные расчеты прошлись по центру города от Площади Советов до Мемориала Победы, исполнив строевые песни.

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