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07.05.2021 (08:53)

Операторы БЛА общевойсковой армии ЗВО обеспечили проведение свыше 500 занятий в ходе зимнего периода обучения

Операторы беспилотных летательных аппаратов общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Московской и Смоленской областях, обеспечили проведение свыше 500 занятий в ходе зимнего учебного периода обучения.

Расчёты БЛА участвуют в подготовке войск противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также в занятиях танковых, мотострелковых, артиллерийских и инженерных подразделений.

Операторы передают координаты целей для ведения огня из закрытых позиций и для работы в условиях применения условным противником термодымовых завес. Важным пунктом в подготовке военнослужащих является не только выработка взаимодействия с БЛА, но и противостояниям им – военнослужащие регулярно проводят занятия по противодействию беспилотной авиации противника при помощи снайперских винтовок, пулемётов, зенитно-ракетных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

Современные многофункциональные комплексы беспилотных летательных аппаратов способны передавать информацию на расстоянии до 120 км от наземной станции управления, а также работать при температура от -30 до +40 градусов °C.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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