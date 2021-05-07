07.05.2021 (08:36)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО принимают участие в создании свыше 100 «Садов памяти» в Центрально-Чернозёмном регионе

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа принимают участие в создании свыше 100 «Садов памяти» в Белгородской, Курской, Воронежской, Смоленской, Брянской и Московской областях.

В ходе международной акции «Сад памяти» военнослужащие и воспитанники детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» выполняют посадку свыше 50 тыс. саженцев кустарников, фруктовых и декоративных деревьев как в соответствии с картой «Сада памяти», так и в местах боёв Великой Отечественной войны, на территории воинских частей, соединений и военных городков.

Многим саженцам присвоены имена героев, погибших на Курской дуге, в битве за Воронеж и Москву, а также членам партизанского сопротивления.

«Сад памяти» - международная патриотическая акция, проходящая на территории стран Содружества Независимых Государств. Её целью сохранение лесов и увековечивание памяти о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. К 2021 году силами волонтёров было высажено около 13 млн деревьев и кустарников.

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