07.05.2021 (08:33)

Командующий Тихоокеанским флотом и руководители Приморского края возложили венки и цветы к мемориалу «Боевая слава Тихоокеанского флота» во Владивостоке

Накануне 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, представители руководства Приморского края, краевой столицы, члены Военного совета ТОФ, начальники управлений отделов и служб штаба флота, ветераны и юнармейцы возложили венки и цветы к Вечному огню у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» во Владивостоке.

Церемония завершилась прохождением роты Почетного караула под аккомпанемент оркестра штаба Тихоокеанского флота.

Венки и цветы были возложены к памятным плитам мемориала, а затем, к стеле «Город воинской славы», установленный во Владивостоке в ознаменование присвоения городу этого почётного звания.

Сегодня же у часовни Андрея Первозванного на Корабельной набережной Владивостока состоялся молебен в память о воинах на поле брани убиенных.

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