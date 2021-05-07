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07.05.2021 (08:31)

На Камчатке состоялась генеральная репетиция торжественного прохождения войск Петропавловск-Камчатского гарнизона в честь Дня Победы

Войска Петропавловск-Камчатского гарнизона провели генеральную репетицию   торжественного шествия в честь 76-ой годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

 На центральной площади краевой столицы промаршировали 13 сводных рот военнослужащих и представители силовых ведомств, в которых предусмотрена военная служба. Кроме того, в генеральной репетиции приняли участие курсанты военного учебного центра при Камчатском Государственном техническом университете, парадные расчеты военно-патриотического движения «Юнармия» и кадетских классов Петропавловска-Камчатского - всего около 1000 человек.

Репетиция подтвердила полную готовность парадных расчетов к проведению торжественного марша в честь Дня Победы.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот
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