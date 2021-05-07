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07.05.2021 (08:15)

Парашютисты ЦВО изобразили цифру 9 на высоте 3 километров в честь Дня Победы

Спортсмены-парашютисты Центрального военного округа и представители федерации парашютного спорта Республики Башкортостан изобразили в честь Дня Победы две сложных акробатических фигуры: цифру 9 и пятиконечную звезду.

Подъем парашютистов был произведен самолетов Ан-26 и вертолетом

Ми-8 на высоту 3000 метров. Первым элементом была цифра 9, символизирующую дату Дня Победы. Затем спортсмены после повторного подъема спрыгнули группой до 30 человек, сформировав пятиконечную звезду, символ Советской армии, победившей немецко-фашистских захватчиков.

Всего в исполнении элементов воздушной акробатики участвовало около 40 парашютистов-спортсменов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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