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07.05.2021 (08:10)

Около 1 тыс. мемориальных объектов и захоронений отреставрировали военнослужащие ЦВО к 9 мая

Около 1 тысячи мемориальных объектов и захоронений отреставрировали, покрасили и укрепили военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в рамках акции «Чистая память», организованной командованием соединений и воинских частей на Урале, в Сибири, Поволжье и на зарубежных военных объектах в Киргизии и Таджикистане.

Ремонтные бригады соединений и воинских частей ЦВО выезжали для проведения помывки и реставрационных работ в отдаленные населенные пункты Алтайского края, Оренбургской, Свердловской, Челябинской и Новосибирской областей. Военнослужащие авиационного полка и подшефного юнармейского отряда в Екатеринбурге обновили могилу, в которой захоронены военные летчики-испытатели Константин Груздев, Трофим Чигарев и Герой Советского Союза Григорий Бахчиванджи, проводившие в годы войны испытания истребителей Лагг-3, Р-39 «Аэрокобра» и БИ-1.  ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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