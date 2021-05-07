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07.05.2021 (07:56)

Более 40 тыс. писем ветеранам ВОВ доставили военнослужащие ЦВО в рамках акции «Почта Победы»

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) доставили более 40 тысяч писем ветеранам Великой Отечественной войны в рамках акции «Почта Победы» организованной управлением связи штаба ЦВО.

Военные связисты в форме фронтовых почтальонов: в галифе, гимнастерках, пилотках и хромовых сапогах развезли «Письма Победы» по адресам проживания ветеранов и поздравили их с приближающейся 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Поздравительные фронтовые письма-треугольники доставили ветеранам, проживающим в регионах Урала, Поволжья и Сибири, а также в Таджикистане и Киргизии.

В патриотической акции «Почта Победы», приуроченной к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, приняло участие более 15 тысяч военнослужащих, юнармейцев и школьников.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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