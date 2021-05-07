07.05.2021 (07:54)

Выставку вооружения и «партизанскую деревню» развернут военнослужащие ЦВО для жителей Екатеринбурга в День Победы

Выставку военной специальной техники войск связи, радиоэлектронной борьбы, РХБ защиты и разведки развернут военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) на площади возле окружного дома офицеров накануне празднования 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Также рядом с экспозицией военной техники будет открыта локация, на которой посетители смогут ознакомиться с бытом партизанских отрядов времен ВОВ: землянка, полевой узел связи, пункт выдачи боеприпасов. На площадках экспозиции военнослужащие ЦВО расскажут о тактико-технических характеристиками и боевых возможностях образцов представленного вооружения, а также об экспонатах «партизанской деревни»

В день Победы для гостей мероприятия будет организована концертная программа с выступлениями артистов городских творческих коллективов, а также динамический показ сборки-разборки армейского вездехода «УАЗ» специалистами ремонтно-восстановительных подразделений гвардейской танковой дивизии ЦВО. Также всем желающим будет предоставлена возможность попробовать настоящую солдатскую гречневую кашу, приготовленную на полевых кухнях военными поварами ЦВО.

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