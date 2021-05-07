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07.05.2021 (07:40)

В Белогорском гарнизоне Амурского общевойскового объединения ВВО прошла генеральная репетиция Парада Победы

В городе Белогорске Амурской области состоялась генеральная репетиция парада Победы  в Великой Отечественной войне с участием военной техники. Впервые решением командующего Амурского общевойскового объединения ВВО генерал-майора Александра Санчика в состав колонны техники включена техника периода Великой отечественной Войны – легендарные «Катюша» и танк Т-34-85.

9 мая в военном параде, посвященном Великой Победе, примет участие около 1300 военнослужащих и юнармейцев. Общее количество юных патриотов участвующих в параде впервые превысило 150 человек. Также в этом году в составе парадных расчетов входят две коробки из военнослужащих – женщин.  

По центральной площади города прошли парадные расчеты соединений и воинских частей Восточного военного округа и всероссийского движения «Юнармия». За парадными расчетами умение держать скорость и дистанции продемонстрировали водители и  механики-водители боевой техники механизированной колонны. Тренировка показала полную готовность войск Белогорского гарнизона ВВО к проведению военного Парада.

Город Белогорск является самым маленьким из 29 городов России, где проводится парад Победы с прохождением колонны военной техники. Проведение военного парада в Белогорске обусловлено дислокацией в городе штаба общевойсковой армии ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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