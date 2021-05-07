07.05.2021 (07:25)

Более 2,5 тыс. военнослужащих, около 200 суворовцев и 200 единиц боевой и специальной техники ВДВ будет задействовано в военных парадах и торжественных шествиях в День Победы по всей стране

Более 2,5 тыс. военнослужащих, около 200 суворовцев и 200 единиц вооружения, военной и специальной техники Воздушно-десантных войск примут участие в военных парадах и торжественных шествиях в День Победы по всей стране.

9 мая 2021 г. в военных парадах в городах-героях и городах, где дислоцируются штабы военных округов и общевойсковых армий примут участие более 1000 военнослужащих, 150 суворовцев и кадет, а также 100 единиц боевой и специальной техники Воздушно-десантных войск.

Парадные расчеты и техника пройдут по улицам и площадям городов-героев Новороссийска и Тулы, а также городов Екатеринбурга, Ставрополя, Улан-Удэ и Уссурийска.

В Тульском гарнизоне примет участие парадный расчет суворовцев Тульского суворовского военного училища, которое в этом году отмечает 5 лет своего образования, а в июне этого года в училище состоится первый выпуск суворовцев.

Также, перед ветеранами, жителями и гостями городов пройдут современные боевые машины десанта четвертого поколения БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», боевые машины десанта БМД-2К-АУ, 120-мм самоходные орудия 2С9 «Нона», 122-мм гаубицы Д-30, танки Т-72Б3, зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10М», бронеавтомобили «Рысь», армейские мотовездеходы АМ-1 и другая техника.

Кроме того, около 1500 десантников, более 100 суворовцев и 80 единиц вооружения, военной и специальной техники примут участие в торжественных шествиях в городах Анапа (Краснодарский край), Истра (Московская область), Камышин (Волгоградская область), Краснодар, Наро-Фоминск (Московская область), Омск, Орехово-Зуево (Московская область), Петров Вал (Волгоградская область), Псков, Севастополь (пройдут кадеты Омского кадетского военного корпуса), Темрюк (Краснодарский край), Туапсе (Краснодарский край), Ульяновск и Феодосия (Республика Крым).

В Новороссийске, Туле, Улан-Удэ и Уссурийске артиллеристы-десантники дадут праздничный салют в честь 76-й годовщины Великой Победы.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице