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07.05.2021 (07:10)

Новый арт – объект «Приморскую катюшу» открыли военнослужащие ВВО в Уссурийске

Новый арт – объект, в рамках проекта «Катюша», открыли военнослужащие  артиллерийского соединения Восточного военного округа (ВВО) в Приморье.

Военнослужащие, совместно с представителями администрации Уссурийска и меценатами, в преддверии празднования 76 – й годовщины победы в Великой Отечественной войне, напротив Дома офицеров создали арт – объект. Фасад жилого дома  украшен изображением девушки в гимнастерке на фоне боевой машины БМ – 13 «Катюша».

Торжественная церемония открытия состоялась на площадке перед арт – граффити. В ней приняли участие командир   артиллерийского соединения ВВО гвардии подполковник Сергей  Ильин, председатель совета ветеранов войны Виталий  Тюрин, ветеран великой отечественной войны Антонина  Новикова, а также представители администрации, жители и гости города.

Девушка на фоне «Катюши» является собирательным образом участниц событий 1941 – 1945 гг. Проект олицетворяет окончание Великой Отечественной войны и наступление долгожданного мира.

В рабочую группу по созданию арт – объекта вошли  младший сержант Наталья Филатова, художник – оформитель из Владивостока Сергей Мотофанов и эксперт в области градостроительства Александр Кирилюк.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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