07.05.2021 (06:35)

Военнослужащие Амурского общевойскового объединения ВВО создали точную копию легендарной «Катюши»

Военнослужащие-энтузиасты ремонтно-восстановительной части Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, сделали точную копию легенды военных лет, реактивного гвардейского миномета БМ-13. Машина была создана по указанию командующего Амурским общевойсковым объединением ВВО генерала-майора Александра Санчика к 76-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне.

Для разработки чертежей установки, военнослужащие в течении полу-года искали архивные схемы и документацию, а также просматривали документальные видеофильмы. Благодаря собранной информации мастера воссоздали точную копию реактивного гвардейского миномета БМ-13 «Катюша» на базе автомобиля Зил-157.

Над воссозданием «Катюши» трудился весь коллектив подразделения в течение двух месяцев. Ремонтникам объединения пришлось полностью восстанавливать двигатель и ходовую часть автомобиля. В настоящее время мастера закончили наладочные работы и обкатку двигателя, изготовили и установили макеты реактивных снарядов на направляющие пусковой установки.

Командующий Амурским общевойсковым объединением ВВО генерал-майор Александр Санчик поздравил коллектив с окончанием работ и лично поблагодарил всех участников.

Для военнослужащих ремонтно-восстановительной части Амурского общевойскового объединения ВВО проект БМ-13 «Катюша» стал вторым в этом году после танка Т-34-85.

Реактивный гвардейский миномет примет участие в параде Победы войск Белогорского гарнизона 9 мая и пройдет по центральной площади города Белогорска в составе механизированной колонны вместе с танком Т-34-85.

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