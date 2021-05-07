07.05.2021 (06:15)

В Хабаровске состоялась генеральная репетиция парада Победы с участием авиации ВВО

В Хабаровске под руководством командующего войсками Восточного военного округа Героя России генерал-полковника Геннадия Жидко состоялась генеральная репетиция парада войск Хабаровского гарнизона.

В мероприятии приняли участие самолеты и вертолеты объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. В небе над главной площадью краевого центра на минимальной высоте прошли транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8амтш, ударные вертолеты Ка-52, самолеты военно-транспортной авиации Ан-12, Ан-26, штурмовики Су-25 «Грач», бомбардировщики Су-24м2, Су-34, завершили парадный строй истребители Су-35с.

Впервые в этом году в составе механизированной колонны представлена военная техника в арктической расцветке. Это новые танки Т-80БВМ, БТР-82АМ, болотоходы «Алеут» и еще несколько образцов техники.

Кроме того, впервые в составе мехколонны - зенитный ракетный комплекс С-300В4, самоходные минометы «Тюльпан».

Всего в главном параде в Восточном военном округе примут участие более 3.6 тысяч человек, представляющих рода и виды Вооруженных Сил России и другие силовые ведомства. От ВВО будет задействовано около 2,7 тысяч военнослужащих.

В составе механизированной колонны, в репетиции было задействовано около 160 единиц вооружения и военной техники.

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