07.05.2021 (06:00)

Ветерана Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы поздравил командующий объединением генерал - майор Алексей Подивилов

Ветерана Великой Отечественной войны Фёдора Усанова с наступающим Днем Победы поздравил командующий общевойсковой армией Восточного военного округа (ВВО) в Приморье генерал – майор Алексей Подивилов. 12 апреля Фёдору Усанову исполнилось 100 лет.

Командующий пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия участнику битвы под Сталинградом. Встреча с гостями, стала поводом для Фёдора Фёдоровича, поделится воспоминаниями о боевом пути. Вместе военнослужащими объединения, воспитанниками движения юнармия и меценатами, командарм подарил ветерану войны ценный подарок и цветы.

Фёдор Фёдорович Усанов родился 12 апреля 1921 года. На фронте воевал с сентября 1942 года. В 21 год он сразу попал под Сталинград. Служил в должности начальника технической части полка. При подготовке к битве за Сталинград занимался подготовкой вооружения и боеприпасов, стрелкового и противотанкового оружия. Великую Отечественную войну закончил в Латвии под Ригой, там же получил направление на Дальний Восток на войну с Японией, но участие в боевых действиях принять не удалось, так как она закончилась до его приезда. После 1948 года служил в Имане до 1950 года, получил назначение на должность начальника склада в Уссурийск, где прослужил до 1966 года.

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