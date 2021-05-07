07.05.2021 (05:45)

Совместная тренировка пеших расчетов и механизированной колонны Парада Победы прошла в городе-герое Новороссийске

На улице Советов в городе-герое Новороссийске, под руководством начальника гарнизона – командира Новороссийской военно-морской базы контр-адмирала Виктора Кочемазова, состоялась совместная тренировка пеших расчетов и механизированной колонны военного парада в честь 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Всего в военном параде, который пройдет в Новороссийском гарнизоне 9 мая с.г., примут участие свыше 1,5 тыс. военнослужащих Воздушно-десантных войск, Черноморского флота, воинских частей армии ВВС и ПВО Южного военного округа, других силовых ведомств, курсанты Морской государственной академии имени Ф.Ф.Ушакова.

В составе механизированной колонны, по главной улице города-героя Новороссийска пройдет более 30 единиц боевой и специальной техники, в том числе не имеющие аналогов современные боевые машины десанта четвертого поколения БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ “Ракушка”, только в этом году поступившие на вооружение Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, 120-мм самоходно-артиллерийские орудия 2С9 “Нона”, 122-мм гаубицы Д-30, бронеавтомобили “Рысь”, армейские мотовездеходы АМ-1, противокорабельные береговые самоходные артиллерийские комплексы “Берег”, противокорабельные береговые ракетные комплексы “Бал” и “Бастион”, зенитные ракетные комплексы С-400 “Триумф”, зенитные ракетно-пушечные комплексы “Панцирь-С” и другая боевая и специальная техника.

Подводя итоги тренировки, начальник гарнизона отметил отличную строевую подготовку личного состава парадных расчетов, особо отметив подразделения Воздушно-десантных войск.



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