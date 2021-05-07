07.05.2021 (05:45)

Во Владивостоке прошла заключительная совместная тренировка воздушной части парада Победы

Сегодня во Владивостока прошла заключительная тренировка воздушной составляющей парада, посвящённого 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе совместной тренировки пролёта авиации Тихоокеанского флота и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа уточнялись временные показатели, скорость, интервал и дистанции между воздушными судами, а также высота на которой будет осуществляться демонстрация авиационной техники.

В пролете над городом было задействовано 23 воздушных судна, в том числе пары дальних противолодочных самолётов Ту-142МЗ и самолётов Ил-38, самолёты Ту-134, Ан-26 и Ил-22, палубные вертолёты Ка-27, истребители Су-35С, фронтовые бомбардировщики Су24М и ударные вертолёты Ка-52.

Самолёты и вертолёты взлетали с четырёх военных аэродромов в Приморском и Хабаровском краях. Пролёт авиации осуществляется параллельно улице Светланской, на высотах от 300 до 800 метров.

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