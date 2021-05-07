07.05.2021 (05:30)

Накануне Дня Победы военнослужащие Тихоокеанского флота на Камчатке возложили на воду венки и цветы в местах гибели военных моряков

Накануне Дня Победы, согласно многолетней традиции, военнослужащие Тихоокеанского флота на Камчатке почтили память моряков, погибших при защите Отечества.

Ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, военнослужащие Войск и сил на Северо-востоке России, а также представители администрации и Законодательного собрания Камчатского края, на одном из кораблей соединения охраны водного района вышли в море, где на траверзе мысов Маячный и Безымянный провели траурный митинг, а затем в память о погибших моряках-тихоокеанцах возложили на воду венок и цветы.

Воинские почести также были отданы морякам, погибшим при проведении боевого траления у Камчатских берегов. Корабль совершил переход в район, где в октябре 1945 года произошла трагедия с тральщиками ТЩ-610 и ТЩ-523. Корабли, проводившие в составе отряда обезвреживание минных полей в Авачинском заливе, подорвались и затонули. В результате трагедии погибли 35 человек. В точке гибели кораблей на воду опустили венок и матросскую бескозырку.

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