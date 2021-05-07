07.05.2021 (05:05)

200 Тульских десантников прошли по улицам города-героя Тулы, исполнив песни Победы в составе парадного расчета

В преддверии 76-й годовщины Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 гг., десантники Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения приняли участие в акции “Песни Победы”, пройдя по улице, названной в честь оружейника-конструктора Великой Победы Героя Советского Союза Федора Васильевича Токарева, в городе-герое Туле и исполнив песни военных лет в составе парадного расчета из 200 человек.

Репертуар Тульских десантников составляли песни военных лет, в том числе “Катюша”, “Шел солдат” и другие. В завершении прохождения была исполнена знаменитая песня “День Победы”. Послушать песни военных лет в исполнении “крылатой пехоты” вышли жители города-героя, образовав «живой коридор» вдоль улицы великого конструктора-оружейника. Взрослые и дети подпевали десантникам песни, знакомые с детства, фотографировались и дарили цветы.

Для каждого десантника Тульского соединения большая честь пройти по улицам города-героя с песнями военных лет в парадном строю, воспевая славу народа-победителя.



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