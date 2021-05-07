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07.05.2021 (02:30)

В Заполярье военнослужащие дальней авиации проводят акцию «Поздравь ветерана»

В рамках подготовки к празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, в смешанном авиационном полку дальней авиации проводится военно-патриотическая акция «Поздравь ветерана», в которой принимают  участие военнослужащие и члены их семей, а также представители подшефных школ движения «Юнармия».

Цель мероприятия - не дать забыть молодому поколению, какой ценой была завоевана Победа в самой страшной войне прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить.

В акции участвуют как военнослужащие контрактной службы, так и офицерский состав.

В своих письмах личный состав выразил свою огромную благодарность ветеранам Великой Отечественной войны за их подвиги, силу духа, отвагу и мужество, поделились своим настроем.

Многие письма были написаны определённым ветеранам лично: в них военнослужащие рассказывали о том, как вдохновлялись конкретными подвигами ветеранов, защищавших родные края.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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