07.05.2021 (00:30)

Творческая группа ЦОК ВКС представила литературно-музыкальную композицию «Дорогами Победы!» для военнослужащих ВКС

Творческая группа Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил представила в подмосковной Балашихе премьеру литературно-музыкальной композиции «Дорогами Победы!» для военнослужащих и ветеранов ВКС.

Сценарий мероприятия информативен для зрителя, составлен как связный рассказ об исполняемых произведениях, истории России, русской и зарубежной культуры, композиторах.

Во время проведения концерта зрители наблюдали не просто исполнение произведений под музыку, а погружались в небольшой спектакль. Артисты создали для зрителя атмосферу настоящего театрализованного представления: каждый выход – отдельный красочный номер.

Исполнение произведений осуществлялось в сопровождении видео/фото материалов с использованием мультимедиа оборудования (так для зрителя создавалось театральное пространство).

В программе приняли участие: вокальный Дуэт «Классика»: артист Театра «Московская Оперетта», лауреат международных и всероссийских конкурсов, певец Владимир Нефедов (тенор) и Руководитель вокальных студий, лауреат международных и всероссийских конкурсов, певица Анна Патренкова (сопрано), лауреаты международных и всероссийских конкурсов, солисты театра «VERDI HALL»: Игорь Зайченко, Галия Насретдинова, Анастасия Ивонина.

Во время концерта были исполнены шедевры классической музыки и советской эстрады: «Марш Славянки», «Песня о Москве», «Гляжу в озера синие», «Вижу чудное приволье», «Эх, дороги», «Севастопольский вальс», «Огонек» и др.

Военнослужащие и ветераны ВКС с большим интересом восприняли премьерную постановку, наградив артистов долгими аплодисментами.

Стоит отметить, что это мероприятие лишь одно из многочисленных, посвященных 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, организованных Главным командованием Воздушно-космических сил и проводимых ЦОК ВКС.

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