07.05.2021 (05:30)
Сотрудники ЦОК ВКС поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим праздником
Накануне праздника - Дня Великой Победы - сотрудники Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил и юнармейцы ВКС посетили ветеранов Великой Отечественной войны полковника Пудова Николая Петровича, полковника Милахина Александра Яковлевича, полковника Рыжкова Александра Петровича, полковника Вольфовского Мора Ильича и служащую Антошко Анну Васильевну.
В ходе проведения мероприятия начальник ЦОК ВКС, заслуженный работник культуры Владимир Сергеевич Лужбин от имени командования Воздушно-космических сил поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы. А юнармейцы ВКС прочитали тематические стихи о войне. В ответ ветераны поделились своими боевыми воспоминаниями.
Для ветеранов сотрудники ЦОК ВКС подготовили подарки, которые были вручены в торжественной обстановке у них дома.
Стоит отметить, что это мероприятие - лишь одно из многочисленных в рамках празднования 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, организованных Главным командованием Воздушно-космических сил и проводимых ЦОК ВКС.