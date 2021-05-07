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07.05.2021 (05:30)

Сотрудники ЦОК ВКС поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим праздником

Накануне праздника - Дня Великой Победы - сотрудники Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил и юнармейцы ВКС посетили ветеранов Великой Отечественной войны полковника Пудова Николая Петровича, полковника Милахина Александра Яковлевича, полковника Рыжкова Александра Петровича, полковника Вольфовского Мора Ильича и служащую Антошко Анну Васильевну.

В ходе проведения мероприятия начальник ЦОК ВКС, заслуженный работник культуры Владимир Сергеевич Лужбин от имени командования Воздушно-космических сил поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы. А юнармейцы ВКС прочитали тематические стихи о войне. В ответ ветераны поделились своими боевыми воспоминаниями.

Для ветеранов сотрудники ЦОК ВКС подготовили подарки, которые были вручены в торжественной обстановке у них дома.

Стоит отметить, что это мероприятие - лишь одно из многочисленных в рамках празднования 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, организованных Главным командованием Воздушно-космических сил и проводимых ЦОК ВКС.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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