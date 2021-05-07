07.05.2021 (05:00)

Курсанты Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского поздравили с Днем Победы более 30 ветеранов войны и труда



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Курсанты Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского поздравили с Днем Победы более 30 ветеранов войны и труда

В рамках патриотической акции, посвященной 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, офицеры и курсанты Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского посетили Дом-интернат ветеранов войны и труда №2 г.Санкт-Петербурга..

В этот день для ветеранов прозвучали песни военных лет в исполнении оркестра академии и курсантов «главной кузницы» офицерских кадров Космических войск ВКС России. Площадкой для концерта стала территория перед входом в интернат, а благодарными слушателями были более 30 ветеранов.

Закончилась патриотическая акция торжественным прохождением знаменной группы академии Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице