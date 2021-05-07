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07.05.2021 (05:00)

Курсанты Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского поздравили с Днем Победы более 30 ветеранов войны и труда

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В рамках патриотической акции, посвященной 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, офицеры и курсанты Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского посетили Дом-интернат ветеранов войны и труда №2 г.Санкт-Петербурга..

В этот день для ветеранов прозвучали песни военных лет в исполнении оркестра академии и курсантов «главной кузницы» офицерских кадров Космических войск ВКС России. Площадкой для концерта стала территория перед входом в интернат, а благодарными слушателями были более 30 ветеранов.

Закончилась патриотическая акция торжественным прохождением знаменной группы академии Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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