06.05.2021 (13:05)

В главном гарнизоне РВСН прошли мероприятия, посвященные 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В главном гарнизоне Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) - Власихе - командованием и Военным советом РВСН проведены праздничные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Кадровую основу РВСН на момент их создания составили 14,5 тыс. участников Великой Отечественной войны. Более 100 первых ракетчиков получили высокое звание Героя Советского Союза на полях сражений, а пятеро из них были удостоены этого звания дважды.

В преддверии Дня Победы в Подмосковной Власихе ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» поздравил ветеранов и жителей городского округа с Днем Победы, исполнив песни военных лет во дворах, под окнами ветеранов.

Ветераны и горожане наблюдали за выступлением «фронтовой бригады» на «полуторке» с балконов своих квартир.

Подобные акции в преддверии Дня Победы стратегические ракетчики стали проводить все чаще, чтобы те, кто в силу возраста и состояния здоровья не смогут попасть на торжественные мероприятия 9 Мая, не остались без поздравлений.

Впервые на центральной площади городского округа прошло выступление сводного духового оркестра всех воинских частей главного гарнизона РВСН.

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