06.05.2021 (11:03)

За два года РВСН приняли на военную службу по контракту свыше 1900 военнослужащих

В связи с переоснащением Ракетных войск стратегического назначения на новые ракетные комплексы и необходимостью эксплуатации и обслуживания современных образцов вооружения и военной техники квалифицированными специалистами, в РВСН проводится активная работа по отбору военнослужащих-контрактников, а также их подготовке (доподготовке) в учебной сети РВСН.

Ракетные войска стратегического назначения за два года приняли на военную службу по контракту более 1900 военнослужащих. В соответствии с параметрами плана набора, это позволило РВСН выйти на уровень более 95% укомплектованности войск военнослужащими данной категории.

При этом более 600 военнослужащих по контракту в 2020 году пополнили соединения РВСН, переоснащаемые на ракетный комплекс «Ярс».

При непосредственном участии командования РВСН осуществлена разработка новых программ доподготовки (повышения квалификации) военнослужащих по каждой военно-учетной специальности.

Система комплектования соединений и воинских частей РВСН военнослужащими, проходящими военную службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава, в первую очередь, направлена на повышение качественных параметров укомплектованности войск указанной категорией военнослужащих.

В связи с этим в воинских частях РВСН ежегодно проводится аттестация военнослужащих по контракту для определения соответствия каждого военнослужащего-контрактника занимаемой им воинской должности, а также перспектив служебного роста, в том числе – направления на доподготовку или переподготовку в учебные воинские части. Сегодня в РВСН военнослужащие по контракту, преимущественно проходят службу в качестве механиков-водителей пусковых установок, техников, начальников расчетов, командиров взводов и старшин подразделений, а также специалистов ряда дефицитных специальностей, несущих боевое дежурство.

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