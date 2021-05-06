06.05.2021 (21:11)

В ГВКГ им. Н.Н. Бурденко создана система работы по внедрению в повседневную практику передовых медицинских технологий.

В ГВКГ им. Н.Н. Бурденко создана система работы по внедрению в повседневную практику передовых медицинских технологий. Наряду с другими методами активно используется возможность непосредственных контактов с лучшими медицинскими центрами России.

В рамках этой работы начальник ГВКГ им. Н.Н. Бурденко доктор медицинских наук, профессор Д.В.Давыдов вместе с министром здравоохранения Республики Татарстан М.Н.Садыковым посетил центр экстренной медицины – городскую клиническую больницу № 7 г. Казани.

Заместители главного врача по медицинской части З.А.Шайхутдинова, Е.А.Мельников, зам. главного врача по анестезии и реанимации Р.Р.Садриев, зам. главного врача по общим вопросам Э.М.Кашапова, главный специалист по диагностике Э.З.Бакиева ознакомили начальника госпиталя с применяемым в центре порядком оказания экстренной и неотложной помощи, вместе посетили стратегические отделения больницы.

В свою очередь, Д.В.Давыдов рассказал коллегам об опыте работы госпиталя по оказанию экстренной медицинской помощи, в т.ч. медицинской эвакуации пациентов из других регионов страны.

Коллеги констатировали актуальность, эффективность и необходимость обмена опытом, что послужит повышению эффективности работы обоих учреждений.



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