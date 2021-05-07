07.05.2021 (00:00)

На интернет-портале Минобороны России опубликован специальный мультимедийный раздел «ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОЛЬШИ: ПОМНИТЬ, НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ!»

На интернет-портале Минобороны России опубликован специальный мультимедийный раздел «ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОЛЬШИ: ПОМНИТЬ, НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ!», основанный на документах из фондов Центрального архива военного ведомства. Министерство обороны Российской Федерации в рамках проекта «Без срока давности» продолжает публикацию архивных материалов, призванных еще раз напомнить всему миру о решающей роли Красной Армии в освобождении от фашизма стран Европы, о тысячах погибших советских солдат и офицеров, отдавших свои жизни за мир, свободу и процветание польского народа.

Архивные материалы рассказывают о кровопролитных боях Красной Армии по освобождению Польши от немецко-фашистских оккупантов, о массовом героизме советских солдат и офицеров, о всесторонней помощи Советского Союза в восстановлении мирной жизни, о мемориалах и памятниках на земле Польши и исторической памяти, которую не властно стереть время и никакая политическая конъюнктура.

Западная половина Польши была освобождена от немецко-фашистских оккупантов стремительными ударами советских войск 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов в результате Висло-Одерской стратегической наступательной операции зимой 1945 года. Множество памятников павшим воинам-освободителям, раскинутым по польской земле, свидетельствуют о кровопролитных боях, гремевших здесь, на огромном пространстве от Кракова до Штеттина (Щецина), в последние месяцы Великой Отечественной войны.

В октябре 2017 года в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, под прикрытием которого практически по всей территории страны началось стирание исторической памяти – демонтаж памятников воинам-освободителям Красной Армии, освободившим польский народ от «коричневой чумы» – немецко-фашистской оккупации. Только за прошедшие несколько лет на территории страны было демонтировано более десяти памятников и мемориалов, возведенных в честь павших за свободу и независимость Польши солдат и офицеров Красной Армии. В их числе братские захоронения советских воинов в польских городах Вроцлав, Лодзь и Равич.

Историко-познавательный мультимедийный раздел «ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОЛЬШИ: ПОМНИТЬ, НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ!» на сайте российского военного ведомства открывают документы о братских захоронениях бойцов и командиров Красной Армии, павших в ожесточенных боях за свободу и независимость Польши.

В городе Вроцлав (немецкое название – Бреслау) находятся два советских воинских захоронения – офицерское и солдатское. В опубликованных паспортах этих захоронений указано, что здесь покоится прах более 7 тысяч солдат и около 800 офицеров Красной Армии. Офицерское кладбище словно охраняют застывшие со времен жестоких боев за город четыре советских танка и два артиллерийских орудия. В конце центральной аллеи солдатского кладбища, как сказано в паспорте захоронения, – «памятник в виде бутонного удлиненного ромба, к которому прикреплены гранитные плиты с информацией о захороненных».

Опубликованные выписки из журналов боевых действий частей и соединений, действующих в районе Бреслау, свидетельствуют о тяжелейших боях на подступах и в городе, превращенном гитлеровцами в крепость. «Оконные проемы закладывались кирпичом на цементном растворе с оставлением бойниц. Возводились баррикады на улицах, строились ходы сообщений и ДЗОТы между домами и на подступах к ним. Инженерные заграждения усиливались взрывными препятствиями», – описываются приготовления противника к обороне Бреслау в журнале боевых действий 6-й советской армии, штурмовавшей город.

Немецко-фашистские войска, окруженные в городе, дрались с отчаянием обреченных, часто предпринимая безнадежные контратаки. В отражении таких контратак пал смертью храбрых старший лейтенант Сергей Вовчек, командир стрелковой роты. Как следует из посмертного представления офицера к ордену Отечественной войны I степени, он в боевых порядках своей роты руководил боем, отбил две атаки пехоты и самоходных орудий врага. «Смертельно раненный офицер Вовчек, теряя силы, продолжал руководить через связных чуть слышным слабым голосом своим подразделением, и никакие попытки унести его в тыл не увенчались успехом», – говорится в наградном документе. Только после разгрома атакующего противника «офицер Вовчек умирает на руках товарищей на поле боя».

Наградной лист на другого советского офицера – младшего лейтенанта медицинской службы Митрофана Герасименко – свидетельствует о легендарном самопожертвовании фронтовых медиков. Командир санитарного взвода, Герасименко в боях на подступах к Бреслау «все время находился в боевых порядках, оказывая первую помощь раненым бойцам и командирам (…). В трудных условиях лично сам вынес с поля боя до 30 раненых бойцов и офицеров с их оружием». Погиб офицер на улицах Бреслау, эвакуируя из-под огня раненых товарищей.

В разделе опубликован паспорт крупного красноармейского воинского захоронения в городе Лодзь. Как указано в документе, в центральной части этого кладбища, над погребенными вокруг него 302 советскими военнослужащими, на ступенчатом постаменте возвышается 1,5-метровый гранитный четырехгранный обелиск. На обелиск нанесена надпись на русском языке «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!»

В числе погребенных здесь героев – лейтенант-артиллерист Алексей Епихин. В его наградном листе к ордену Красного Знамени описывается боевой эпизод, прославивший офицера. В конце января 1945 года при переправе через реку Нетце бойцы взвода Епихина по льду реки, под обстрелом засевшего на противоположном берегу противника на руках переправили свои орудия, вывели на прямую наводку и уничтожили два пулемета и противотанковое орудие. Этим подразделение Епихина, как указано в документе, обеспечило наведение переправы «в логово фашистского зверя».

Третье крупное захоронение павших красноармейцев, представленное в разделе, расположено в городе Равич. Здесь покоятся останки 1508 погибших солдат и офицеров Красной Армии, громивших врага. Как описано в опубликованном паспорте захоронения, «в центре кладбища на ступенчатом постаменте из гранитной крошки установлен 6-метровый обелиск из гранитной крошки, увенчанный пятиконечной звездой. На обелиске прикреплена мраморная плита с текстом на польском языке: «Слава погибшим солдатам Красной Армии, освободителям нашей Родины. Жители Равича».

В разделе опубликованы наградные материалы на нескольких похороненных здесь советских военнослужащих. К примеру, к ордену Отечественной войны II степени посмертно был представлен связист сержант Дементий Корниенко, лично исправлявший порывы линий связи и уничтоживший при этом 15 гитлеровцев. Ордена Отечественной войны I степени посмертно был удостоен гвардии красноармеец Матвей Пилипонский, попавший с группой товарищей в фашистскую засаду, где «проявил беспримерную доблесть, погиб смертью храбрых».

Свидетельством упорных, кровопролитных боев по освобождению Польши являются опубликованные архивные документы-свидетельства стремительного продвижения войск 1-го Белорусского фронта. «За 17 дней наступательных боев войсками фронта пройдено до 400 км. – сообщал командующий войсками фронта Маршал Советского Союза Г.К.Жуков в Государственный комитет обороны СССР. – Вся западная часть Польши в полосе 1-го Белорусского фронта очищена от противника, а польское население, пять с половиной лет угнетавшееся немцами, – освобождено». Согласно документу, стремительное продвижение наших войск «воспрепятствовало гитлеровцам разрушить города и промышленные предприятия, железные и шоссейные дороги, не дало им возможности угнать и истребить польское население, вывезти скот и продовольствие». В завершении рапорта Георгий Константинович свидетельствовал: «Польский народ, освободившись с помощью Советского Союза от немецкого ига и получив из рук Красной Армии в свое распоряжение все сохранившиеся после изгнания немцев богатства – активно берется за восстановление Польши».

Польское население встречало победоносные войска как освободителей. В донесении политотдела 60-й армии 1-го Украинского фронта рассказано о настроениях польского населения в моменты встречи с советскими войсками. «На всем боевом пути по территории Польши наши части встречаются местным населением исключительно дружелюбно, приветливо и радостно, как армия освободителей от немецко-фашистских захватчиков», – сказано в политдонесении.

Стремительное наступление далось советским войскам отнюдь не легко. Пробиваться к Победе Красной Армии приходилось с тяжелейшими боями буквально за каждый километр освобожденной польской земли. В опубликованной в разделе справке о потерях личного состава в частях 1-го Украинского фронта указано, что только за один месяц непрерывных боев в течение января 1945 года войска фронта потеряли убитыми более 18 тысяч человек.

В разделе размещены уникальные документы, рассказывающие об экономическом положении освобожденной Польши, о помощи, которую войска Красной Армии оказывали польским административным органам на освобожденных территориях страны и об отношениях между польским и немецким населением в западных польских районах.

Из представленного краткого обзора экономики правобережной Польши, составленного в ноябре 1944 года, следует, что немецкими фашистами во время оккупации этих районов грабеж населения был поставлен на поток. К примеру, с 1938 года поголовье крупного рогатого скота в Люблинском и Варшавском воеводствах уменьшилось в среднем более чем вдвое, поголовье свиней – более чем на 90%.

Среди опубликованных на сайте российского военного ведомства документов, описывающих сложную социально-политическую обстановку в освобожденных районах Польши, особое место занимает Соглашение между Советским Военным Командованием и Временным Правительством Польской Республики, подписанное в апреле 1945 года. Согласно его тексту, «Советское Военное Командование уступает Временному Правительству Польской Республики право собственности на трофейное оборудование германских предприятий и другое трофейное имущество (…)».

Отдельно выделены документы о помощи, поступающей от Советского Союза в освобожденную Польшу, когда бои на ее земле уже отгремели.

Так, документы свидетельствуют, что только за период с марта по ноябрь 1945 года для обеспечения населения и на посевную компанию Советским Союзом было передано продовольствия и фуража на сумму более 1,5 млрд рублей в ценах 1945 года. В порядке трудового договора Временному Правительству Польши в течение 2 и 3 кварталов 1945 года было поставлено более 130 тыс. тонн продовольствия, 20 тыс. тонн хлопка, 100 тыс. тонн крупных кож, более 2 тыс. грузовых автомобилей.

Опубликованные документы свидетельствуют о крайне негативном отношении поляков к немцам на освобожденных Красной Армией территориях.

В донесении политуправления 2-го Белорусского фронта от 30 мая 1945 года приводятся мнения немцев, оказавшихся на присоединенных к Польше территориях. Немцы называют «самым плохим в исходе войны» то обстоятельство, что им придется «оказаться под властью поляков». «Русских все тоже боятся, но они с каждым днем становятся лучше, а от поляков мы ждем еще много зла, – приводятся в документе слова 63-летнего немецкого рабочего Ганса Ханемана. – Поляки мстительны; сейчас они еще не вошли в роль, а когда уйдут русские, они нам начнут мстить(…)». Далее в политдонесении приводится мнение большинства немецкого населения Данцига: «Русские, в отличие от поляков, очень великодушны и добры (…). Мы бы хотели жить под русским, а не под польским господством».

Отношение поляков к немцам на освобожденных территориях, как следует из документов, «неприязненное и даже враждебное». «Кое в чем поляки копируют гитлеровские методы обращения с населением оккупированных областей», – свидетельствует начальник политотдела 2-го Белорусского фронта. И продолжает: «Немцы иногда без всякого основания изгоняются из своих квартир, поляки бесцеремонно забирают у /немецкого/ населения весь их домашний скарб и скот; известно много случаев, когда поляки снаряжают подводы, объезжают на них немецкие населенные пункты, отбирая у жителей все их ценное имущество».

Командование Красной Армии принимало все меры к пресечению подобных явлений. В разделе представлен доклад 7-го отдела Политуправления 1-го Украинского фронта от 26 мая 1945 г. «Об опыте работы среди польского населения». В документе не только подробно описываются методы разъяснительной и пропагандистской работы с населением, указываются на их недостатки и трудности, но и рассказывается о помощи в налаживании мирной политической жизни страны, – к примеру, об оказании содействия польским демократическим элементам в создании и укреплении демократических органов власти в соответствии с соглашением между правительством СССР и Польским Комитетом национального освобождения.

Архивные документы, вошедшие в экспозицию мультимедийного проекта, рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента Российской Федерации.



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