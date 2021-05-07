07.05.2021 (03:00)

Российские миротворцы продолжают уничтожение взрывоопасных предметов, обнаруженных в Нагорном Карабахе

Личным составом инженерного подразделения российского миротворческого контингента продолжаются работы по уничтожению взрывоопасных предметов (ВОП), обнаруженных на территории Нагорного Карабаха.

Ежедневно на специальном полигоне «Баллыджа» российскими военнослужащими уничтожается около 120 взрывоопасных предметов, среди которых мины и артиллерийские снаряды различных калибров. Уничтожение осуществляется методом подрыва с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ.

Данные боеприпасы были обнаружены в ходе разминирования Мардакертского района.

Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2082 гектара территории Нагорного Карабаха, более 640 километров дорог, проверены 1764 здания, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25 606 взрывоопасных предметов.

К работам по утилизации ВОП и неразорвавшихся боеприпасов ежедневно привлекается около 10 военнослужащих подразделения гуманитарного разминирования из состава российского миротворческого контингента.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.



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