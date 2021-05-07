07.05.2021 (03:00)
В поселке Каменоломни Ростовской области танкисты ЮВО почтили память павших защитников Родины
В поселке Каменоломни Ростовской области в преддверии 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне у мемориала «Вечный огонь» состоялась церемония возложения цветов павшим защитникам Родины.
В церемонии приняли участие военнослужащие танкового полка 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО), юнармейцы и представители администрации Октябрьского района города Новочеркасска.
Присутствующие почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, минутой молчания.
Церемонию завершил торжественный марш Почетной группы 150-й дивизии ЮВО.
Торжественные мероприятия прошли также в соединениях и воинских частях, дислоцированных в регионе.
Новости по теме:
На «Самбекских высотах» в Ростове-на-Дону состоялось торжественное захоронение останков советских воинов
Метки: