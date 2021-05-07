07.05.2021 (03:00)

В поселке Каменоломни Ростовской области танкисты ЮВО почтили память павших защитников Родины

В поселке Каменоломни Ростовской области в преддверии 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне у мемориала «Вечный огонь» состоялась церемония возложения цветов павшим защитникам Родины.

В церемонии приняли участие военнослужащие танкового полка 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО), юнармейцы и представители администрации Октябрьского района города Новочеркасска.

Присутствующие почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, минутой молчания.

Церемонию завершил торжественный марш Почетной группы 150-й дивизии ЮВО.

Торжественные мероприятия прошли также в соединениях и воинских частях, дислоцированных в регионе.

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