06.05.2021 (20:15)

В Североморске завершился хоккейный турнир, посвящённый Дню Победы

На ледовой арене Северного флота в городе Североморске прошёл турнир по хоккею с шайбой «Кубок Победы», посвященный 76-ой годовщине Победы советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

Торжественную церемонию закрытия турнира и награждение победителей провел командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. Он отметил, что подобный хоккейный турнир на флоте организован впервые и будет проводиться среди команд Северной военной хоккейной лиги ежегодно.

Первое место в состязаниях, в которых участвовали возрастные хоккеисты (старше 43 лет) заняла команда штаба и управления Северного флота «К-21», второе место - «Спасатель» управления поисковых и аварийно-спасательных работ, третье место досталось команде Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос».

В ходе церемонии награждения были вручены специальные призы. Лучшим вратарем стал Михаил Пужанский, лучшим защитником - Александр Бондарев, лучшим нападающим - Дмитрий Корнышев, лучшим арбитром - Андрей Селянкин, а лучшим судьей-секретарем - Анна Песовская.

В перерывах между периодами матчей перед хоккеистами и болельщиками турнира выступили учащиеся школы фигурного катания из Североморска.

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