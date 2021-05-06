06.05.2021 (18:30)

В Балтийске отпраздновали 30-летие православного кафедрального Свято-Георгиевского морского собора Балтийского флота

В торжествах приял участие командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим, представители командования и военнослужащие корабельных и береговых соединений Балтийской ВМБ, военный оркестр, ветераны флота, прихожане храма.

Храм был назван в честь Святого Великомученика Георгия, особо почитаемого в России. 14 июня 1992 года его освятил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, ныне Святейший Патриарх Московский и всея Руси

Все эти годы настоятелем собора был архимандрит Софроний, который по сей день самоотверженно ведет прихожан в погонах путем православия. Неустанно наставляя, предостерегая и укрепляя свою паству.

У стен храма состоялся торжественный митинг, на котором командующий Балтийским флотом сказал:

- За эти годы Морской собор внес неоценимый вклад в укрепление устоев православия следи защитников Отечества в самом западном регионе России. Адмирал Александр Носатов также отметил, что благословение и напутственные слова архимандрита Софрония помогают морякам-балтийцам. На митинге также теплые слова в адрес настоятеля морского собора произнесли: архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим и президент общественной организации «ОМОФОР» вице-адмирал Александр Бражник, вручивший отцу Софронию специальную награду «Во славу флота Российского» 2-й степени за большой вклад в духовное воспитание и укрепление православной веры у военных моряков.

Затем в храме состоялся молебен и крестный ход, в котором приняли участие, командование Балтийским флотом, прихожане, православные воины и гости мероприятия.

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