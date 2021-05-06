06.05.2021 (17:46)

Тематический поезд акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» прибыл в столицу Приволжья

На привокзальной платформе участников акции встречали представители общественности, ветераны, жители и гости города.

В митинге по случаю прибытия агитпоезда участвовали заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид-Мелик Гусейнов, руководитель акции «Мы — армия страны, мы — армия народа!», заместитель командующего объединением ВВС ПВО по военно-политической работе полковник Андрей Ходыкин.

В течение трехчасовой стоянки в центре людского внимания были демонстрируемые на платформах образцы современной военной техники, экспозиции, посвященные подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Ветеранов особенно заинтересовали вагон, посвященный Главному храму Вооруженных сил Российской Федерации, мультимедийный комплекс, с помощью которого можно было найти своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также возможность получить консультацию у военных медиков.

Украшением торжественной встречи стал концерт артистов Центрального Дома Российской Армии. Песни и танцы в их исполнении не оставили равнодушными ни людей старшего возраста, ни молодежь.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице