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06.05.2021 (04:00)

Военнослужащие Каспийской флотилии организовали мини-концерт для ветеранов Великой Отечественной войны во дворе дома

В Махачкале, морские пехотинцы и военнослужащие военного оркестра Каспийской флотилии (КФл) поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Курбанова Курбана Магомедовича, Сытова Юрия Михайловича и Петрухина Юрия Антоновича организовав во дворе дома мини-парад.

В годы Великой Отечественной войны ветераны защищали Родину от немецко-фашистских захватчиков. Все награждены боевыми орденами и медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За отвагу» «Жукова» и множеством юбилейных медалей. Ветераны, не смотря на свой почётный возраст, ведут активный образ жизни и каждый год 9-го мая приходят на площадь, чтобы посмотреть парад Победы.

Командование и военнослужащие КФл поздравили Курбана Магомедовича, Юрия Михайловича и Юрия Антоновича с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне. Пожелали ему флотского здоровья, долголетия, счастья, мирного неба над головой, вручили памятные подарки, открытки с пожеланиями и поздравлениями.

Для ветеранов были исполнены песни и композиции военных лет, а затем юнармейцы, волонтёры «Победы», кадеты, представители поискового отряда и военнослужащие оркестра КФл прошли торжественным маршем.

Метки:
Каспийская флотилия
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