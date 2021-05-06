06.05.2021 (04:00)

В Абхазии военнослужащие военного оркестра ЮВО поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 76-й годовщиной Победы

В Абхазии военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) и военного оркестра соединения поздравили 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Валентину Шульгину с 76-и? годовщиной Победы.

Военнослужащие военного оркестра российской военной базы побывали в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны гвардии- лейтенанта медицинской службы Валентины Шульгиной, где организовали для нее персональный уличный выездной концерт с участием военнослужащих военного оркестра.

Военные музыканты исполнили для ветерана музыкальные композиции и песни военных лет «День Победы», «Катюша» и другие.

Также от лица командования базы Валентине Ефимовне были переданы именные подарки от военнослужащих.

«Для нас большая гордость и честь оказывать помощь и поддерживать ветеранов Победы. Подобная работа нами проводится регулярно, не только во время празднования Дня Великой Победы, но и в другие даты, например в День защитника Отечества. Поэтому ветераны встречают наших военнослужащих с радостью», - отметил временно исполняющий обязанности заместителя командира российской военной базы по военно-политической работе майор Георгий Осташевский.

Во время чаепития военнослужащие пожелали 99-летнему ветерану войны крепкого здоровья, счастья и вручили памятные подарки - цветы, торт, продуктовые набор, памятную открытку и рисунок с пожеланиями и поздравлениями от детей Юнармейского отряда российской военной военной базы.

В беседе с военнослужащими Валентина Ефимовна поделилась своими воспоминаниями о тяжелых годах войны и послевоенном времени.

Справочно:

Всего на территории Республики Абхазии проживают, более 50 ветеранов Великой Отечественной войны. Ни один из ветеранов не остался без теплого внимания и поддержки.

На фронты Великои? Отечественной? войны ушли более 55 тыс. жителеи? Абхазии. Более 17,5 тыс. человек не вернулись с полеи? сражении?, 22 человека стали героями Советского Союза

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