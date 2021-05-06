06.05.2021 (17:25)

Морские пехотинцы Северного флота отметили годовой праздник соединения

5 мая отдельной Киркенесской Краснознамённой бригаде морской пехоты Северного флота исполнилось 78 лет. Очередную годовщину командование и значительная часть личного состава встретила вдали от пункта постоянной дислокации – в Москве на финальном этапе подготовки к главному военному параду, посвящённому 76-летию Победы советского народа над гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне.

С годовщиной со дня образования соединения морских пехотинцев поздравил командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. Он отметил, что «черные береты» являются гордостью флота, их слава не меркнет со времён Великой Отечественной войны, и сегодня они продолжают боевые традиции фронтовиков – защитников Советского Заполярья. Поздравительный приказ командующего флотом был зачитан в ходе проведения торжественного митинга перед личным составом.

Поздравить морских пехотинцев Северного флота в расположение казарм прославленного Семёновского полка прибыли ветераны ВМФ и морской пехоты, члены их семей.

Подарки отличившимся военнослужащим вручил Герой России Виктор Вдовкин. В январе 1995 года он находился командировке на Северном Кавказе в должности начальника штаба сводного десантно-штурмового батальона морской пехоты Северного флота, участвовал в боевых действиях по уничтожению незаконных вооружённых формирований. Во время штурма здания Совмина в Грозном после ранения командира роты и гибели его заместителя по воспитательной работе капитан Вдовкин взял командование ротой на себя. В ходе боёв был контужен, но остался в строю. В течение трёх суток жестоких боёв, под непрерывным огнём боевиков, умело управлял ротой до подхода основных сил батальона, проявив самообладание и мужество. Во время одной из атак был ранен взрывом снаряда. Указом Президента России №434 от 17 апреля 1995 года Виктор Вдовкин был удостоен звания Героя РФ.

За время проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе 10 морских пехотинцев Северного флота стали Героями России. Трое из них – посмертно.

Морские пехотинцы почтили память погибших товарищей минутой молчания и прошли перед командованием и гостями торжественным маршем, так же как 9 мая они пройдут по Красной площади столицы Родины.

История отдельной бригады морской пехоты Северного флота началась 5 мая 1943 года, когда на базе 2-го отдельного батальона 67-й морской стрелковой бригады был сформирован 61-й стрелковый полк 45-й стрелковой дивизии. До сентября 1944 года полк вел оборонительные бои на Кестеньгском направлении в составе Карельского фронта. С 10 по 25 октября 1944 года принимал участие в Петсамо-Киркенесской операции, по итогам которой получил почетное наименование «Киркенесский», а 6 января 1945 года - награждён орденом Красного Знамени. 15 июля 1966 года включен в состав Северного флота, как 61-й отдельный Киркенесский Краснознаменный полк морской пехоты.

15 мая 1980 года полк был преобразован в 61-ю отдельную Киркенесскую Краснознаменную бригаду морской пехоты Краснознаменного Северного флота, а 1 декабря 2009 года соединение было сокращена до полка. Через 5 лет с образованием на базе Северного флота межвидового стратегического объединения полк морской пехоты вновь стал бригадой.

В послевоенный период и до нынешних дней морские пехотинцы СФ более 70 раз участвовали в дальних морских походах с заходами в Египет, Сирию, Мальту, Анголу, Бенин, Гвинею, Сан-Томе, Венесуэлу, ЮАР, Панаму, Кубу, Великобританию, Норвегию, Францию и другие иностранные государства.

В 1995, 1999–2000 годах принимали участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. В боях погибли 82 морских пехотинца. Свыше 2000 военнослужащих получили государственные награды.

С 2012 года на регулярной основе подразделения морской пехоты СФ участвуют в дальних походах кораблей Северного флота в Арктику.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице