06.05.2021 (17:23)

Военные психологи Западного военного округа помогут новобранцам весеннего призыва адаптироваться к условиям армейской службы

Специалисты психологической службы осуществляют непрерывное психологическое сопровождение военнослужащих из числа молодого пополнения, прибывших в соединения и воинские части Западного военного округа в рамках весеннего призыва.

Первичное психологическое изучение новобранцев проводится с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм и профилактических мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции.

В ходе индивидуальной и групповой работы военные психологи используют различные методы комплексного анализа психологического состояния новобранцев, техники по снижению эмоционального напряжения и повышению стрессоустойчивости, упражнения, направленные на формирование сплоченных воинских коллективов. Отработанный комплекс мер, способствующий успешной адаптации вновь прибывших военнослужащих, в дальнейшем положительно влияет на выполнение личным составом учебно-боевых задач.

Всего в рамках весенней призывной кампании в соединения и воинские части Западного военного округа запланировано поступление на военную службу по призыву около 25 тысяч военнослужащих.



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