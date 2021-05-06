06.05.2021 (17:20)

Юнармейцы провели в Москве мини-парады Победы для ветеранов войны

Столичные юнармейцы поддержали Всероссийскую акцию «Парад у дома». Ребята прошли торжественным маршем под окнами двух фронтовиков. Первый парад состоялся на улице Мосфильмовская, где живёт ветеран Степан Тюшкевич, второй праздник провели на 1-ой Миусской, в честь Света Турунова.

?В честь Героев войны, которые не смогут лично присутствовать 9 мая на Красной площади, устроили показательные выступления воспитанников школы почетного караула Центрального дома ЮНАРМИИ, ансамбля «Юные патриоты» и центрального духового оркестра «ЮНАРМИИ».

?Оба ветерана – люди известные. Степан Тюшкевич – участник Великой Отечественной войны, ведущий научный сотрудник Института военной истории Министерства обороны России, действительный академик Российской академии естественных наук, доктор философских наук, профессор военной истории, генерал-майор, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки РСФСР. Степан Андреевич родился 25 декабря 1917 года в сибирской деревне Мингитуй Иркутской губернии. Там прошли его детство и юность. 4 июля 1941-го добровольно вступил в народное ополчение Ленинграда. Воевал самоотверженно, не жалея себя. Дорогами войны прошел в составе Ленинградского, Волховского, 3-го Украинского фронтов. Был политруком 3-й гвардейской дивизии народного ополчения, а затем 44-й и 64-й стрелковых дивизий. Участвовал в освобождении Прибалтики и снятии блокады Ленинграда. Боевые действия для капитана Тюшкевича закончились в марте 45-го под Веной: в боях за австрийскую столицу он был в третий раз за войну ранен и попал в госпиталь. Поскольку ранение было тяжелым, лечиться пришлось долго. Весть о Победе услышал в госпитале.

Свет Турунов родился 25 сентября 1925 года в Ленинграде. Призван в Красную Армию в конце 1942 года. Окончил 3-е Ленинградское артиллерийское училище. Участник Великой Отечественной войны, воевал в артиллерии на Ленинградском и 4-м Украинском фронтах. Был тяжело ранен в бою под городом Зорау в Польше, находился в госпитале до осени 1945 года. После войны окончил Высшее военно-морское инженерное училище имени Ф. Э. Дзержинского. С 1976 по 1990 год — помощник министра обороны СССР. В 1984 году ему присвоили воинское звание адмирал. Свет Турунов является членом «Клуба адмиралов», активно участвует в общественной работе и военно-патриотическом воспитании молодёжи.

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