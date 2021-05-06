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06.05.2021 (17:13)

Саперы ЗВО обследуют более 5 тыс. кв. м. территории Санкт-Петербурга перед Парадом Победы

Специалисты саперных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, проведут инженерную разведку более 5 тыс. кв. территории Дворцовой площади и маршрутов продвижения военной техники, участвующей в Параде Победы.

В день проведения парада, военнослужащие обследуют на предмет наличия взрывоопасных предметов места построения личного состава парадных расчетов и механизированной колонны военной техники, подъездные пути к площади.

Кроме того, к проведению поисковых мероприятий будут привлечены минно-розыскные собаки и мобильные комплексы разминирования МИКР.

Специалисты инженерно-саперного соединения армии ежедневно выполняют задачи по поиску, вывозу и утилизации неразорвавшихся боеприпасов Великой Отечественной войны. С начала текущего месяца, саперами уже было обезврежено более 100 взрывоопасных предметов, найденных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Использование минно-розыскных собак позволяет в кратчайшие сроки определить наличие взрывоопасных веществ на местности в сложных условиях обстановки. Четвероногие питомцы неоднократно участвовали в обеспечении крупных мероприятий различного масштаба на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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