06.05.2021 (17:07)

В Подмосковье командующий танковой армии ЗВО поздравил участника парада 24 июня 1945 года с 76-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

В Подмосковье командующий гвардейской танковой армии генерал-лейтенант Сергей Кисель лично поздравил ветеранов с 76-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, полковника Иванова Алексея Григорьевича 96 летнего ветерана войны, который является участником парада 24 июня 1945 года, а также полковника Рыхлова Федора Федоровича 94-летнего ветерана, майора Фомина Сергея Михайловича 95-летнего ветерана.

«Ветераны Великой Отечественной войны – это богатство наших войск. Большинство из них, мы, сегодняшние старшие офицеры и генералы, застали своими учителями. И до сих пор нам трудно выразить благодарность за тот бесценный опыт, который они нам передали» - сказал командующий танковым объединением ЗВО.

«От лица всех военнослужащих танковой армии примите наше поздравление с Днем Победы персональным плац-концертом» - добавил командарм.

Военнослужащие на трех специально оборудованных машинах КамАЗ и Урал развернули полноценную сценическую площадку под окнами фронтовиков. Ветераны смогли насладиться живой музыкой военного оркестра, пением сводного военного хора Кантемировской дивизии, а также хореографическим выступлением.

В конце выступления ветераны лично поблагодарили военнослужащих и командный состав танковой армии. Военные вручили фронтовикам памятные подарки, набор продуктов и модели стоящих на вооружении танков.

В торжественном мероприятии также приняли участие командир Кантемировской танковой дивизии генерал-майор Владимир Завадский, заместитель командующего танкового объединения полковник Владимир Румянцев, военнослужащие дивизии, жители соседних домов.

Справочно:

Фомин Сергей Михайлович – майор в отставке, 10.04.2021 года отметил свое 95 день рождения, проходил службу в спец-подразделении.

Рыхлов Федор Федорович – полковник в отставке, 1926 года рождения, в возрасте 16 лет ушел на фронт, участвовал в Висло-Одерской стратегической наступательной операции, дослужился до полковника. 15 мая Федор Федорович отметит свой 95-й день рождения.

Полковник в запасе Алексей Григорьевич Иванов в 16 лет ушел на фронт, принимал участие в битве за Москву и закончил боевые действия на границе Советского Союза. После войны Алексей Григорьевич закончил военное училище и продолжил военную службу в танковом полку Кантемировской дивизии ЗВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице