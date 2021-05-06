06.05.2021 (16:12)
В Екатеринбурге прошёл торжественный митинг у памятника воинам Уральского добровольческого танкового корпуса
Торжественный митинг прошел у памятника воинам Уральского добровольческого танкового корпуса в Екатеринбурге.
В мероприятии приняли участие ветераны войны и труженики тыла, представители общественности, юнармейцы и учащиеся районных учреждений образования. Все они почтили память не вернувшихся с полей войны солдат минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента.
Традиция возложения цветов к подножию памятника уральским танкистам живёт почти полвека.
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