06.05.2021 (16:05)

Командующий Каспийской флотилии лично поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы

В Дагестане командующий Каспийской флотилии (КФл) контр-адмирал Александр Пешков поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы.

В преддверии 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне командующий флотилией встретился с ветеранами и поблагодарил их за великий подвиг, отвагу, честь, доблесть и мужество, проявленные ими на полях сражений в ходе боёв с немецко-фашистскими захватчиками. Пожелал фронтовикам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья и долгих лет жизни.

В этот же день во дворе дома в городе Каспийске, где проживают ветераны Великой Отечественной войны Понамарёва Галина Сергеевна, Багаудинов Муса Мусаевич и Сахнина Нина Ивановна, военнослужащие КФл организовали и провели мини-парад с участием военного оркестра флотилии. Во дворе дома морские пехотинцы и моряки вручили фронтовикам цветы, памятные подарки, продуктовые наборы, открытки с пожеланиями и поздравлениями, а также рисунки, которые подготовили дети. Военные музыканты исполнили песни и музыкальные композиции времён военных лет.

Также в преддверии празднования дня Победы, в период с 3 по 9 мая на Каспийской флотилии организованы и проводятся акции «Звонок ветерану», «Письмо ветерану», оказывается адресная помощь. Кроме того военнослужащие флотилии поздравляют жителей населённых пунктов и ветеранов ВОВ с использованием передвижных звуковещательных станций транслирующих песни военных лет. Проводят мини – парады и выступления военного оркестра КФл на придомовых территориях и во дворах – местах проживания ветеранов.

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