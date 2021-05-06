06.05.2021 (16:02)

В Самаре прошла первая репетиция пролета авиации



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Первая репетиция пролета авиации в Самаре

В Самаре над площадью Куйбышева состоялась первая репетиция демонстрационного пролета авиации в рамках подготовки к Параду Победы.

Жители города смогли увидеть два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31 и два сверхзвуковых истребителя-бомбардировщика Су-34. Также над Самарой пролетели два вертолета Ми-2 самарского аэроклуба ЦСКА.

Вылет самолетов и вертолетов в Самару осуществлялся с двух аэродромов, дислоцированных в Челябинской и Самарской областях.

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